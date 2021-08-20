Можно ли отличить поддельный паспорт вакцинации от настоящего
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Можно ли отличить поддельный паспорт вакцинации от настоящего? На этот вопрос ответила председатель Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Айжан Есмагамбетова, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Если паспорт вакцинации был оформлен как положено, то есть медицинская организация ввела данные о вакцинации, то невозможно определить, поддельный паспорт вакцинации или неподдельный. Если же паспорт вакцинации изготовлен одним из методов фотошопа, не внесен в базу вакцинации, здесь можно отличить по QR-коду. На каждом паспорте вакцинации есть QR-код, если к нему подвести камеру, то там будет в ответ справка с действительными данными того, кто вакцинировался», - пояснила Айжан Есмагамбетова.
Ранее сообщалось, будет ли платной прививка для людей с поддельными паспортами вакцинации.
«Вот эти подходы мы определяем сейчас. Как это, в каком формате будет сделано, и как только все юридические вопросы определим, мы доведем до населения», - сказал Алексей Цой на брифинге в СЦК.
По его словам, Минздрав обязательно выработает рекомендации касательно таких случаев.
- В Узбекистане внедряется страхование от рисков вакцинации
- Жители отдаленных районов прибыли поездом на вакцинацию в Атырау
- Посты полиции стали выставлять возле ресторанов в ВКО
- Более 28 тысяч казахстанцев заболели коронавирусом за последние четыре дня
- Индекс заболеваемости коронавирусом снизился в Казахстане
- Свыше 350 школ не готовы к учебному году - Минздрав
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана