Можно ли отличить поддельный паспорт вакцинации от настоящего

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Можно ли отличить поддельный паспорт вакцинации от настоящего? На этот вопрос ответила председатель Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Айжан Есмагамбетова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Если паспорт вакцинации был оформлен как положено, то есть медицинская организация ввела данные о вакцинации, то невозможно определить, поддельный паспорт вакцинации или неподдельный. Если же паспорт вакцинации изготовлен одним из методов фотошопа, не внесен в базу вакцинации, здесь можно отличить по QR-коду. На каждом паспорте вакцинации есть QR-код, если к нему подвести камеру, то там будет в ответ справка с действительными данными того, кто вакцинировался», - пояснила Айжан Есмагамбетова.

Ранее сообщалось, будет ли платной прививка для людей с поддельными паспортами вакцинации.

«Вот эти подходы мы определяем сейчас. Как это, в каком формате будет сделано, и как только все юридические вопросы определим, мы доведем до населения», - сказал Алексей Цой на брифинге в СЦК.

По его словам, Минздрав обязательно выработает рекомендации касательно таких случаев.