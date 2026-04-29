Можно ли оформить банкротство, если есть автомобиль: разъяснение КГД

В Казахстане наличие автомобиля не всегда лишает гражданина возможности пройти процедуру банкротства. Об этом рассказала руководитель управления по работе с несостоятельными должниками Комитета государственных доходов Министерства финансов РК Меруерт Сисембаева в ходе брифинга, посвященного реализации закона о банкротстве физических лиц.

По ее словам, ключевым фактором при выборе процедуры является не столько наличие имущества, сколько срок отсутствия выплат по обязательствам.

— Если гражданин, в том числе одинокая мать, имеет в собственности автомобиль, это означает, что у него есть имущество. Однако в Казахстане предусмотрено, что вне зависимости от наличия имущества, процедуру внесудебного банкротства могут применять те, кто не производил платежи по своим обязательствам в течение пяти лет. Если же человек не платил в течение последних 12 месяцев и при этом у него есть автомобиль, то в таком случае он может воспользоваться уже судебной процедурой банкротства, — пояснила Меруерт Сисембаева.

