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    17:34, 21 Август 2023 | GMT +6

    Можно ли носить спортивную обувь в школах Алматы

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Руководитель управления образования Алматы Ляззат Жылкыбаева ответила на вопросы о школьной форме и обуви для учащихся школ, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Школьная форма утверждена приказом Министерства просвещения. Это приказ №26 от 14 января, тогда это было Министерство образования и науки. То есть, здесь утверждены единые требования к школьной форме, которые определяются организацией образования, но прописаны в приказе. Дополнительных изменений в этом году нет. Как мы говорим, должна быть единая школьная форма и опрятный вид детей. В каждой организации образования, в каждой школе имеются требования к форме. То, что касается спортивной обуви, должен быть классический вид обуви. Конкретные требования дополнительно не ставятся», - отметила Ляззат Жылкыбаева.

    В управлении образования Алматы в январе этого года разъяснили изменения в требованиях к школьной форме. Тогда сообщалось, что к элементам школьной формы как для девочек, так и для мальчиков добавлены трикотажная кофта (кардиган) на пуговицах или замке, рубашка поло или тенниска (футболка).

    В этом году свыше 30 тысяч детей пойдут в первый класс в Алматы. О том, сколько стоит собрать ребенка в школу в Алматы можно прочесть здесь.


    Теги:
    Алматы Образование школа
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