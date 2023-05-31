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Можно ли купаться в озерах Балхаш и Алаколь, рассказали санврачи

Автор:  
Еламан Турысбеков
31 Мая 2023, 11:26
Можно ли купаться в озерах Балхаш и Алаколь, рассказали санврачи Фото: el.kz

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - В департаменте санитарно–эпидемиологического контроля Жетысуской области сообщили, что у них на контроле находятся 74 зоны отдыха на побережье Алаколя и 10 зон на Балхаше, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По данным департамента, перед началом купального сезона на микробиологические и санитарно–химические показатели отобраны и исследованы с озер «Алаколь» и «Балхаш» 39 проб воды и 39 проб почвы, на паразитологические показатели - 30 проб воды и 39 проб почвы. Результаты проведенных лабораторных исследований соответствуют гигиеническим нормативам.

«Одна из проблем, которая вызывает беспокойство в зонах отдыха, это мусор, который оставляют отдыхающие. Из-за такого пренебрежения водоемы и прибрежные почвы становятся загрязненными, и отдыхающие подвергаются к повышенному риску заражения инфекционными и паразитарными заболеваниями», - отметили в пресс-службе ДСЭК.

Санврачи призывают отдыхающих соблюдать чистоту и бережно относиться к окружающей среде.


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