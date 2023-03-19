Можно ли делать селфи с бюллетенем на выборах

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Председатель территориальной избирательной комиссии Алматы Айгуль Калыкова пояснила, есть ли ответственность за селфи с бюллетенем в избирательной кабинке, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Если такие случаи будут, это нужно совместно с прокуратурой разбираться. Если селфи делается для своего пользования и не выкладывается в социальные сети, ну тогда, пожалуйста, это уже личное дело каждого избирателя. Если селфи будет выложено в соцсети, то в зависимости от того, что было на этом бюллетене. К примеру, если в этом бюллетене были поставлены галочки, то при определенных обстоятельствах это может быть приравнено к агитации в день выборов. Поэтому здесь нужно по каждому частному случаю смотреть. Это будет рассматривать не сама избирательная комиссия, а прокуратура, есть ли там состав нарушения», - пояснила Айгуль Калыкова.

Она добавила, что любая агитация в день выборов запрещена.

В Казахстане проходят выборы депутатов Мажилиса и маслихатов. В списки избирателей вошли 12 млн 32 тысячи 550 человек. Ранее в ЦИК сообщали о том, что наибольшее количество 1 177 507 избирателей включено в Туркестанской области, наименьшее 138 277 - в Улытауской области.