Можно ли брать домашних животных на избирательные участки

17 Ноября 2022, 13:25

17 Ноября 2022, 13:25

Можно ли брать домашних животных на избирательные участки

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Председатель территориальной избирательной комиссии Алматы Жанна Асанова на брифинге в региональной службе коммуникаций ответила, можно ли избирателям приходить с домашними животными на участки в день голосования, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На самом деле ситуации очень много… Каждый избиратель может прийти с каким-либо перформансом. Поэтому наши комиссии готовы к различным ситуациям. Если избиратель придет на участок с собакой? То, вы знаете, что у нас есть правила выгула и содержания домашних животных, в котором есть ограничения и запреты. То есть где можно появляться с домашними животными, где нельзя.

В день голосования приходить на избирательные участки с собаками нельзя, поскольку у нас большинство избирательных участков расположены в образовательных учреждениях. А в образовательных учреждениях домашним животным находиться нельзя. Поэтому, если есть домашний питомец, то надо будет об этом позаботиться заранее для того, чтобы в день голосования на участке не возникли проблем», - ответила она.

Жанна Асанова добавила, что в целом готовность к выборам в городе 100%-ая, все избирательные комиссии на своих местах. В городе насчитывается свыше 1 млн 176 тыс. избирателей.

Ранее сообщалось о том, как в Алматы готовятся к выборам Президента РК.