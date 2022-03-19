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    22:50, 18 Март 2022 | GMT +6

    Можно ли алматинцам удалять Ashyq и QR-коды

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Директор Палаты предпринимателей Алматы Айтуар Кошмамбетов ответил, можно ли горожанам удалять приложение Ashyq, а объектам убирать QR-коды с учетом послабления карантинных мер, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В регионах, находящихся в «желтой» и «зеленой» зонах эпидемиологического риска, приложение Ashyq не обязательно, но для «красных» зон пока требование остается, поэтому убирать QR-коды мы не рекомендуем. Если же иное решение будет принято на уровне МВК или Правительства, то будет сообщено дополнительно», - ответил Айтуар Кошмамбетов.

    Ранее спикер заявил, что участники проекта Ashyq в регионах, находящихся в «желтой» и «зеленой» зонах эпидемиологического риска, осуществляют свою деятельность без ограничений.

    «Участники Ashyq в регионах, находящихся в «красной» зоне, могут осуществлять свою деятельность без ограничений по времени, но с ограничениями по заполняемости объектов», - сказал ранее А. Кошмамбетов.

    Напомним, с 11 марта в Казахстане отменили ношение масок на открытом воздухе, а также использование приложения Ashyq в общественных местах.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Бизнес Ashyq Алматы
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