Можно ли алматинцам праздновать 8 марта и Наурыз в связи с карантином

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Можно ли проводить коллективные мероприятия алматинцам в связи с предстоящими праздниками - Международным женским днем 8 марта и Наурыз мейрамы, ответил заместитель главного санврача города Садвакас Байгабулов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Поступают вопросы от алматинцев, представителей малого и среднего бизнеса по корпоративам в связи с предстоящими праздниками - Международным женским днем 8 Марта и Наурыз Мейрамы. С учетом постановления главного государственного санитарного врача Республики Казахстан от 18 февраля текущего года, допускается на объектах Ashyq проведение конференций, форумов, торжественных, памятных, семейных и иных мероприятий с массовым скоплением людей», - ответил он.

Соответственно корпоративы, как и другие массовые мероприятия, возможно проводить только на объектах Ashyq, но в условиях Алматы заполняемость на объектах Ashyq должна быть до 70%, так как город находится в «красной» зоне.

Если же число регистрации новых случаев COVID-19 среди горожан снизится и Алматы в предпраздничные и праздничные дни перейдет в «желтую» или «зеленую» зону, тогда можно будет праздновать без ограничения по заполняемости, пояснил Садвакас Байгабулов

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