    14:18, 12 Март 2026 | GMT +5

    Может ли конфликт в Иране повлиять на безопасность Каспийского моря

    Посол Ирана в Казахстане Али Акбар Джоукар прокомментировал, может ли нынешняя эскалация вокруг Ирана повлиять на ситуацию в Каспийском море, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Фото: Виктор Федюнин/ Kazinform

    По его словам, прибрежные государства Каспия придерживаются единой позиции по вопросу безопасности региона.

    — К счастью, все прибрежные государства Каспийского моря придерживаются мнения, что безопасность на Каспии должны обеспечивать сами прикаспийские страны. Регион Каспийского моря отличается от региона Персидского залива тем, что в последнем присутствие США дестабилизирует обстановку в странах. Благодаря усилиям всех пяти государств безопасность на Каспийском море полностью обеспечивается. Все пять прибрежных государств едины во мнении, что на Каспийском море не должно быть присутствия других государств, — заявил дипломат на пресс-конференции.

    Ранее сообщалось, что Иран запустил по ОАЭ 270 ракет и 1500 беспилотников. 

    Напомним, после начала военной операции США против Ирана, Корпус стражей исламской революции заявил о масштабной ответной операции, атаковав объекты в Израиле. Ударам также подверглись объекты США в Бахрейне, Иордании, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Саудовской Аравии. 

    Каспийское море Прикаспийские государства Ближний Восток Иран Безопасность Ситуация на Ближнем Востоке
    Адия Абубакир
