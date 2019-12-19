Может, он на кого-то обиделся – в школе-интернате рассказали о пропавшем подростке в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Без вести пропавшего неделю назад 15-летнего подростка ищут в Алматы. Ее поиском занимаются волонтеры, сотрудники интерната и полиции, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Подросток Дамир Серикулы утром 12 декабря ушел из Специальной школы-интерната №4 для слепых и слабовидящих детей им. Н. Островского. Перед уходом он написал письмо и отправил его по WhatsApp своей маме.

«Утром того дня он не захотел позавтракать, пока все были в столовой, ушел, не предупредив никого. Он написал письмо. Нам его отправила мама мальчика. Там он написал, что в школе с ним никто не разговаривает, что его все сторонятся. Мы этого письма в интернате не нашли. Но хочу сказать, что у нас такого не было. Он ночевал в школе-интернате. По словам его сверстников, они до этого все играли, на уроках разговаривали», - сказала заместитель директора по учебной работе данного интерната Бакытгуль Жумадилова.

По словам, Б. Жумадиловой, давления на мальчика в коллективе не было.

«Мы со всеми поговорили. Может, он на кого-то обиделся, может, что-то произошло. Но ребята говорят, что не ожидали, что он так уйдет, не предупредив. Всё было хорошо. Он смеялся, общался со всеми. Никакого давления на него не было. Впервые в нашем интернате такое произошло. Сами в растерянности. Мы ждем его, ищем. В полицию обратились сразу же. Поехали к нему домой. Сейчас поисковая группа в составе учителей, воспитателей совместно с полицией ездят по вероятным местам нахождения ребенка. Пока никакой информации нет», - добавила представитель интерната.

В Управлении образования города Алматы сообщили, что в настоящее время в поиске мальчика задействованы две группы волонтеров по 40-50 человек.

«Сотрудники интерната совместно с ОДН района 35 человек занимаются поиском посменно, круглосуточно. Обошли все рынки, вокзалы 1 и 2, автовокзал «Сайран», все торговые центры и компьютерные клубы. Работа проводится в усиленном режиме», - отметили в управлении.