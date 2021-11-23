Может ли  транзакция карточкой заболевшего КВИ послужить основанием для привлечения его к  ответственности

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Может ли транзакция карточкой заболевшего коронавирусом в ТРЦ и магазинах, объектах общепита послужить основанием для наложения административного штрафа? На этот вопрос ответила Главный государственный санитарный врач города Нур-Султана Сархат Бейсенова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Транзакция банковской карточкой на объектах, принадлежащей лицу больного коронавирусной инфекцией, находящегося на домашнем карантине, не будет являться основанием для привлечения его к административной ответственности. Так как его банковской карточкой могут воспользоваться для осуществления платежей другие члены его семьи. Основанием для привлечения к административной ответственности является информация, поступившая из уполномоченного органа о фактах фиксации на объекте физического лица посредством информационной системы «Ashyq», а также обращения с указанием конкретных фактов с доказательством», - прокомментировала Сархат Бейсенова.

Заболевшие коронавирусной инфекцией должны соблюдать условие изоляции на дому в течение 14 дней. А факт нарушения лицом домашнего карантина может быть зафиксирован и подтвержден только информационной системой «Ashyq», либо при поступлении обращении от физических и юридических лиц о конкретных фактах нарушения лицами условий изоляции на дому, с подтверждением факта передвижения данного лица вне дома.

При нарушении данного требования физические лица больные коронавирусной инфекцией привлекаются к административной ответственности по части 1 статье 425 КоАП РК в размере 30 МРП (87 510 тенге).