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Может ли произойти ажиотажный рост цен на картофель в 2022 году

Автор:  
Акбота Кузекбай
28 Сентября 2021, 18:33
Может ли произойти ажиотажный рост цен на картофель в 2022 году

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Министерстве сельского хозяйства ответили, может ли произойти ажиотажный рост цен на картофель и морковь весной следующего года, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Директор департамента производства и переработки растениеводческой продукции Министерства сельского хозяйства РК Азат Султанов, отвечая на вопросы журналистов в СЦК, пояснил, что весной произошел рост цен на молодой картофель, а картофель старого урожая на рынках был доступен.

«Картофеля на рынке было достаточно по доступной цене - 200 тенге, это мы подтвердили во время выезда на коммунальные рынки. Единственное, это был старый картофель, по товарному виду, конечно, уступал молодому картофелю. Соответственно, цена молодого картофеля доходила до 500 тенге. При этом на рынке мы находили картофель за 340-320 тенге, 400 тенге был. Если сравнивать цены на рынках и торговых сетях, то цена бросалась в глаза», - сказал Азат Султанов.

При этом он отмечает важность сезонности.

«Понятно, что хранение картофеля прекращается, затем идет молодой картофель, по технологии выращивания которого фермеры несут больше затрат. Для социально-уязвимых слоев населения был доступен картофель старого урожая. То же самое можно сказать и по моркови и капусте. Сезонность ежегодно наблюдается», - отметил спикер.

Также он добавил, в целях недопущения ажиотажного роста цен на овощи Правительством приняты меры.

«Сейчас картофелеводы Казахстана предлагают законтрактоваться вплоть до хранения до мая - по фиксированной цене положить на хранение в собственные картофелехранилища. И тогда картофель для населения областей будет доступен по фиксированной старой цене. С учетом хранения в определенных условиях, товарный вид он не будет терять, если будет теряться - то незначительно», - сказал Азат Султанов.

«Единственное, работу необходимо провести со стороны акиматов - закупить картофель в стабилизационные фонды, заключить контракты с картофелеводами. Министерством все условия созданы. Мы каждому акимату специально передали список картофелеводов. У нас четыре картофелепроизводящих региона - Павлодарская, Карагандинская, Акмолинская области, СКО. Можно сейчас закупиться, и тогда такого ажиотажного роста цен не будет. Вместе с тем все равно придет в мае молодой картофель, это и импортный картофель. Казахстанский картофель в период межсезонья будет, и будет приемлемым для всех категорий граждан», - заявил директор департамента МСХ.

По словам Азата Султанова, рост цен весной следующего года на картофель ожидается, но овощи старого урожая будут продаваться по доступной цене.

«Сезонность будет, рост цен будет. Картофель старого урожая, в том числе и другие овощи будут по доступной цене. В этом году была цена в размере 200 тенге. С учетом текущих затрат, какая-то корреляция будет, но будет доступная. Цена на картофель старого урожая будет 200-250 тенге в межсезонье, на морковь и свеклу - в пределах 300 тенге», - считает директор департамента Азат Султанов.

Ранее в ведомстве ответили на вопрос, вырастет ли цена на социальный хлеб.


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