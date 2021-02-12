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    17:23, 12 Февраль 2021 | GMT +6

    Может ли продлиться пандемия еще семь лет, ответила санврач Алматы

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Заместитель руководителя Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Алматы Асель Калыкова прокомментировала утверждение авторитетного зарубежного издания о том, что пандемия коронавируса может продлиться еще семь лет, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В ходе онлайн-брифинга в РСК у спикера спросили, согласна ли она с утверждением авторитетного зарубежного издания о том, что пандемия может продлиться еще семь лет. В издании говорится, что что для избавления от пандемии коронавируса, нужно привить три четверти населения планеты.

    «С заявлением о том, что пандемия может продлиться еще семь лет, как эпидемиолог не соглашусь, так как уже начата массовая вакцинация, как в РК, так и во многих странах, что создаст иммунную прослойку в течение года, предотвращающую распространение вируса в масштабах пандемии. Полагаем, что заболевание коронавируса не сойдет на нет, а перейдет в разряд сезонных вирусных заболеваний, равно как и ежегодная иммунизация населения против COVID-19», - ответила Асель Калыкова.



    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Коронавирус в мире Алматы
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