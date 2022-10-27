Может ли криминальный авторитет Дикий Арман попасть под амнистию

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Заместитель генерального прокурора РК Асет Чиндалиев ответил на вопрос, могут ли криминальный авторитет Арман Джумагельдиев по прозвищу «Дикий Арман» и предприниматель Кайрат Кудайбергенов попасть под амнистию, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«У нас около 20 человек (на момент январских событий) были квалифицированы в качестве организаторов массовых беспорядков. Они не будут амнистированы. Только участники будут амнистированы», - сказал Асет Чиндалиев, отвечая на вопросы журналистов в кулуарах Сената.

Спикер уточнил, что по январским событиям большая часть лиц, совершивших преступления, считаются участниками. Их около 700 человек. Все они попадают под амнистию, а 20 человек, которые организовали беспорядки, под амнистию не попадают.

На вопрос является ли предприниматель Кайрат Кудайбергенов организатором беспорядков, представитель генпрокуратуры ответил, что ему сейчас предъявлено такое обвинение.

Дикого Армана задержали в Алматы в январе. Позже его перевели в следственный изолятор КНБ. О задержании депутата маслихата Алматы Кайрата Кудайбергена стало известно 22 апреля. Суд в отношении него санкционировал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 30 суток. После этого трижды продлевали арест 20 мая, 20 июня, 21 июля. В прокуратуре Алматы ранее сообщили , что, по предварительным данным, Кайрат Кудайберген вместе с криминальным авторитетом Диким Арманом собрали группу людей для объединения митингующих во время январских событий. В июле Кайрат Кудайберген лишился депутатского мандата.