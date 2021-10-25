Может ли коронавирус стать причиной тромбоза

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Сосудистый хирург Центральной городской клинической больницы Алматы Султан Илиев ответил, может ли коронавирус стать причиной образования тромбоза - патологического состояния, при котором в сосудах образуются плотные кровяные сгустки (тромбы), замедляющие или вовсе останавливающие нормальное течение крови, передает корреспондент МИА «Казинформ».

- Для начала расскажите, пожалуйста,как узнать, есть ли в организме тромб, и что представляет собой такая патология?

- Тромб возникает в полости сердца либо просвете сосуда. Тромб представляет собой патологический кровяной сгусток, сформировавшийся в просвете вены или артерии (прикрепивший в стенке сосуда). Чтобы понять первые симптомы появления тромбоза магистральных сосудов, необходимо разграничить тромбоз артериального или венозного происхождения. При тромбозе венозного русла конечностей возникает отечность, боли распирающего характера (глубокие вены) и болезненное уплотнение по ходу подкожных вен с признаками местного покраснения и местной температуры (поверхностные вены). При тромбозе артериального русла конечностей первые симптомы - резкая болезненность конечности, похолодание и бледность кожных покровов.

- Могут ли у пациентов с коронавирусом образовываться тромбы?

- Тромбоз магистральных сосудов может возникнуть при COVID-19, так как при данной вирусной патологии возникают нарушения свертывающей системы в сторону сгущения и воспалительные реакции в стенке сосудов (утолщение стенок сосудов), что является основным фактором возникновения тромбоза (Вирхова). В настоящий момент науке известны четыре морфологических вида тромбов, среди которых белые, красные, смешанные и гиалиновые кровяные сгустки. Существует также классификация тромбов, согласно которой принято выделять несколько типов специфических сгустков крови, образующихся только при конкретных патологических состояниях: опухолевый тромб; септический кровяной сгусток; марантический тромб. Согласно месту расположения сгустков, принято выделять: венозные сгустки; тромбы артерий; мелкие кровяные сгустки сосудов микроциркуляторного русла.

- Чем они опасны?

- Все перечисленные тромбозы опасны для жизни человека, так как наличие тромбоза уже говорит о том, что произошла закупорка того или иного сосуда, питающего или выполняющего отток от жизненно важного органа. При венозных тромбозах возникает риск отрыва тромба и возникновение тромбоэмболии легочной артерии. При ТЭЛА процент летальности очень высокий. При артериальных тромбозах возникает ишемия органов дистальнее участка тромбоза, который приводит к гангрене (конечностей, внутренних органов и так далее).

- Кто входит в группу риска возникновения тромбоза?

- Люди, перенесшие травму или операцию, в результате которых была повреждена вена; с малоподвижным образом жизни; пациенты, принимающие оральные контрацептивы; беременные женщины. Также пациенты, имеющие такие заболевания, как болезнь Крона, рак, язвенный колит, заболевание легких и сердца, или генетическую предрасположенность. С возрастом шансы на появление генетического тромбоза становятся выше. Наличие лишнего веса тоже создает лишнюю нагрузку на вены в области таза и нижних конечностей. Курение очень негативно влияет на состояние кровеносных сосудов и кровоток по ним. И на сегодняшний день проблема тромбозов актуальна для пациентов с COVID-19.

Тромбы появляются в кровеносной системе человека при замедленном кровотоке, высокой вязкости крови (повышенная свертываемость крови) и нарушении целостности внутренней поверхности сосудов – «триада Вирхова». Тромбы могут появляться у всех, кто страдает аутоиммунным и онкологическим заболеванием, генетической патологией системы свертывания крови, обезвоживанием.

- Что можете посоветовать людям, если есть подозрение на появление тромба?

- Если появился тромб или подозрение на появление тромба в сосудах, то необходимо обратиться к врачу в экстренном порядке. Также отмечу, что женщины больше подвержены тромбозу, чем мужчины. Женщины чаще обращаются за медицинской помощью и на скрининг. Мужчины реже обращаются.

Риск возникновения тромбозов (артериальных и венозных) значительно уменьшается у людей, занимающихся спортом, ведущих здоровый образ жизни и правильно питающихся.

- Спасибо!

Фото: almaty-cgkb.kz