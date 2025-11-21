Может ли Казахстан участвовать в урегулировании российско-украинского конфликта — политолог

По его словам, к подобной теме необходимо подходить крайне взвешенно и без излишней спешки.

— Не стоит проявлять поспешность. Президент неоднократно подчеркивал, что при необходимости Казахстан готов выступить посредником или третьей стороной. Однако в международных отношениях нужно признать: далеко не каждое государство способно быть посредником или арбитром в ситуации обостренного конфликта. Первое условие — обе стороны должны принимать такую посредническую миссию. Второе условие — необходимо проводить по отношению к обеим сторонам равновесную, сбалансированную политику. Третье условие — отсутствие каких-либо собственных интересов; единственным интересом должно быть стремление к установлению мира, — подчеркнул Риззат Тасым.

По мнению эксперта, в мире крайне мало стран, которые могут соответствовать этим принципам.