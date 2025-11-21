Может ли Казахстан участвовать в урегулировании российско-украинского конфликта — политолог
Может ли Казахстан оказать влияние на решение российско-украинского вопроса? На этот актуальный вопрос в подкасте BIZDIÑ ORTA на YouTube-канале агентства Kazinform ответил политолог, эксперт по международным отношениям Риззат Тасым.
По его словам, к подобной теме необходимо подходить крайне взвешенно и без излишней спешки.
— Не стоит проявлять поспешность. Президент неоднократно подчеркивал, что при необходимости Казахстан готов выступить посредником или третьей стороной. Однако в международных отношениях нужно признать: далеко не каждое государство способно быть посредником или арбитром в ситуации обостренного конфликта. Первое условие — обе стороны должны принимать такую посредническую миссию. Второе условие — необходимо проводить по отношению к обеим сторонам равновесную, сбалансированную политику. Третье условие — отсутствие каких-либо собственных интересов; единственным интересом должно быть стремление к установлению мира, — подчеркнул Риззат Тасым.
По мнению эксперта, в мире крайне мало стран, которые могут соответствовать этим принципам.
— Ранее Украина называла несколько государств, например Саудовскую Аравию. Российская сторона, в свою очередь, упоминала Венгрию. Беларусь также пыталась предпринять подобные шаги: Лукашенко стремился стать посредником между США и Россией. Однако, когда Минск заявил Вашингтону: «Снимите с Беларуси санкции, и тогда мы сможем полноценно выполнять эту роль», тем самым было продемонстрировано, что страна не проявляет подлинной заинтересованности в достижении мира в Украине. После этого Беларусь фактически выпала из процесса. А в отношении Казахстана, похоже, укрепляется надежда на то, что он способен выполнять такую миссию — и с США, и с Россией, и с Украиной, — отметил политолог.