РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    09:59, 21 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Может ли Казахстан участвовать в урегулировании российско-украинского конфликта — политолог

    Может ли Казахстан оказать влияние на решение российско-украинского вопроса? На этот актуальный вопрос в подкасте BIZDIÑ ORTA на YouTube-канале агентства Kazinform ответил политолог, эксперт по международным отношениям Риззат Тасым.

    Может ли Казахстан участвовать в урегулировании российско-украинского конфликта — политолог
    Кадр из видео

    По его словам, к подобной теме необходимо подходить крайне взвешенно и без излишней спешки.

    — Не стоит проявлять поспешность. Президент неоднократно подчеркивал, что при необходимости Казахстан готов выступить посредником или третьей стороной. Однако в международных отношениях нужно признать: далеко не каждое государство способно быть посредником или арбитром в ситуации обостренного конфликта. Первое условие — обе стороны должны принимать такую посредническую миссию. Второе условие — необходимо проводить по отношению к обеим сторонам равновесную, сбалансированную политику. Третье условие — отсутствие каких-либо собственных интересов; единственным интересом должно быть стремление к установлению мира, — подчеркнул Риззат Тасым.

    По мнению эксперта, в мире крайне мало стран, которые могут соответствовать этим принципам.

    — Ранее Украина называла несколько государств, например Саудовскую Аравию. Российская сторона, в свою очередь, упоминала Венгрию. Беларусь также пыталась предпринять подобные шаги: Лукашенко стремился стать посредником между США и Россией. Однако, когда Минск заявил Вашингтону: «Снимите с Беларуси санкции, и тогда мы сможем полноценно выполнять эту роль», тем самым было продемонстрировано, что страна не проявляет подлинной заинтересованности в достижении мира в Украине. После этого Беларусь фактически выпала из процесса. А в отношении Казахстана, похоже, укрепляется надежда на то, что он способен выполнять такую миссию — и с США, и с Россией, и с Украиной, — отметил политолог.

    Теги:
    Мнение BIZDIÑ ORTA Российско-украинский конфликт Политика Международные отношения
    Айгуль Эсеналиева
    Айгуль Эсеналиева
    Автор
    Сейчас читают