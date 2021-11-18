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Может ли Казахстан обеспечить себя собственным продовольствием – Минсельхоз

18 Ноября 2021 15:08
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Может ли Казахстан обеспечить себя собственным продовольствием – Минсельхоз

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане есть все возможности для обеспечения населения страны отечественным продовольствием. Об этом заявил министр сельского хозяйства РК Ербол Карашукеев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Одной из задач, поставленных перед Министерством сельского хозяйства, является обеспечение населения продовольственными товарами казахстанского производства, в первую очередь мясом птицы, рыбой, колбасами, творогом и сыром, яблоками и сахаром. Для этого в рамках недавно принятых национальных проектов планируется реализовать более 930 инвестиционных проектов до конца 2025 года. Он предусматривает ввод в эксплуатацию более 150 молочно-товарных ферм. Будет построено 19 крупных птицефабрик. Из них 9 мясоперерабатывающих заводов», - сказал министр.

По его словам, на реализацию данных проектов будет привлечено 4,5 трлн тенге.

«А в рассматриваемом 3-летнем бюджете на 2022-2024 годы предусмотрено 235 млрд тенге. Эти средства предусмотрены для инвестиционных субсидий и субсидий на снижение кредитных и лизинговых платежей. В целом мы считаем, что в Казахстане есть все возможности сделать производимые продовольственные товары доступными для населения страны», - заключил министр.


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#Минсельхоз   #Сельское хозяйство  
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Автор:

Азамат Сыздыкбаев

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