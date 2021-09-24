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    13:43, 24 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Может ли Eta-вариант коронавируса вызвать очередную волну пандемии в Казахстане

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Президент Академии профилактической медицины Казахстана, ученый-медик Алмаз Шарман рассказал о новом варианте коронавируса Eta и может ли он вызвать очередную волну пандемии, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Вариантов нынешнего коронавируса SARS-CoV-2 множество. Раньше он мутировал два раза в месяц. Сейчас гораздо чаще, но не факт, что каждая мутация вызовет новый вариант. Скорее всего, это несколько мутаций в молекуле коронавируса. Вариант Eta появился в Нигерии, и он циркулировал некоторое время. На данный момент нет данных, что он вызовет какую-то очередную волну и является более агрессивным или заразным. У медицинского сообщества этот вариант не вызывает особого беспокойства. Сейчас мы все имеем дело с дельта-вариантом, которая является чрезвычайно заразным и, скорее всего, этот вариант является агрессивным. Поэтому я не думаю, что вариант Eta, по крайней мере, в Казахстане вызовет какую-то новую серьезную эпидемическую вспышку. Данных о том, насколько он опаснее или заразнее, пока не имеется. Скорее всего, это очередная мутация», - считает Алмаз Шарман.

    Он добавил, что особых симптомов в Eta-варианте пока не выявлено.

    Ранее министр здравоохранения РК Алексей Цой сообщил о том, что в Казахстане зафиксировали Eta «Нигерийский» штамм коронавируса.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Мнения Главная Алматы
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