телерадиокомплекс президента РК
    12:06, 14 Октябрь 2025

    Может ли достичь проезд в автобусах 500 тенге - ответ Правительства РК

    При каких условиях тариф на общественный транспорт может вырасти до 500 тенге, ответили в Правительстве, передает корреспондент агентства Kazinform.

    автобус
    Фото: Виктор Федюнин/ Kazinform

    На брифинге журналисты задали вопрос о распространившемся в соцсетях высказывании о том, что стоимость проезда в автобусах якобы может достичь 500 тенге.

    Вице-министр национальной экономики Азамат Амрин пояснил, что единственной экономической предпосылкой для роста тарифа может стать увеличение себестоимости перевозок.

    - Например, увеличение цены на бензин. Но каждая компания, которая принимает решение о повышении тарифа, делает это самостоятельно. Это чисто коммерческие вещи – спрос и предложение, - отметил он. 

    В свою очередь, вице-министр финансов Ержан Биржанов подчеркнул, что заявление о возможном повышении стоимости проезда до 500 тенге является лишь мнением отдельного эксперта.

    - Естественно, общественный транспорт ориентирован на население, и резкого роста стоимости проезда однозначно не допустят. Государство в этом плане будет оказывать поддержку, если цены на общественный транспорт начнут расти,– добавил он.

    Как будут решать проблему с переполненными автобусами в Астане, можно прочитать здесь

    Карина Кущанова
