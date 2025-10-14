Может ли достичь проезд в автобусах 500 тенге - ответ Правительства РК

На брифинге журналисты задали вопрос о распространившемся в соцсетях высказывании о том, что стоимость проезда в автобусах якобы может достичь 500 тенге.

Вице-министр национальной экономики Азамат Амрин пояснил, что единственной экономической предпосылкой для роста тарифа может стать увеличение себестоимости перевозок.

- Например, увеличение цены на бензин. Но каждая компания, которая принимает решение о повышении тарифа, делает это самостоятельно. Это чисто коммерческие вещи – спрос и предложение, - отметил он.

В свою очередь, вице-министр финансов Ержан Биржанов подчеркнул, что заявление о возможном повышении стоимости проезда до 500 тенге является лишь мнением отдельного эксперта.

- Естественно, общественный транспорт ориентирован на население, и резкого роста стоимости проезда однозначно не допустят. Государство в этом плане будет оказывать поддержку, если цены на общественный транспорт начнут расти,– добавил он.

Как будут решать проблему с переполненными автобусами в Астане, можно прочитать здесь.



