Мозговой штурм по комплексному плану развития города устроили в Экибастузе

ЭКИБАСТУЗ. КАЗИНФОРМ - В Экибастузе состоялся большой мозговой штурм по комплексному плану развития (КПР) города. В выходной и праздничный день – в субботу Экибастуз праздновал День города – на стратегической сессии собрались ветераны труда, общественники, представители городского актива, руководители промышленных предприятий, предприниматели, успешные уроженцы Экибастуза, независимые эксперты и другие. Сессия прошла в формате «без галстуков», передает МИА «Казинформ».

Как сообщила пресс-служба областного акимата в Telegram , открывая ее, глава региона Абылкаир Скаков отметил необходимость диверсификации экономики Экибастуза на фоне тенденции к снижению добычи угля и перехода всего мира на инновационные технологии. На сегодня доля топливно-энергетического комплекса в экономике города составляет 65%, и одна из задач КПР – снижение этой зависимости.

«Определенная основа в этом направлении уже положена. В частности, в Экибастузе активно развивается железнодорожный кластер. Все верхнее строение пути - стрелки, шпалы, клеммы, колеса - уже представлено в нашей отрасли машиностроения. Вблизи города мы создаем индустриальную зону, и мощности ГРЭС-1, ГРЭС-2 будут модернизироваться под инвестиционные проекты, которые будут сюда привлекаться, - сказал глава региона. - Мы должны эволюционно поменять структуру экономики Экибастуза, создав при этом комфортный город, безопасную среду и возможности для развития человеческого капитала. Суть комплексного плана развития в том, чтобы в ближайшие пять лет заложить основу для той траектории развития, которая будет отвечать на вызовы экономики и рынка. Проще говоря, мы должны найти решение, как жить в следующие 25-30 лет».

О необходимости слезть с «топливной иглы» в своем выступлении сказал и заместитель руководителя Администрации Президента Казахстана Тимур Сулейменов, присоединившийся к сессии онлайн. Он обозначил ряд текущих трендов развития мировой экономики, которые, по словам Тимура Сулейменова, указывают на то, что Экибастузу в числе прочего следует переходить к технологиям углехимии.

«Также нам нужно стремиться к изменению структуры наших моногородов, чтобы не привязываться к одному-двум градообразующим предприятиям, тем более, с высоким углеродным следом, - отметил Тимур Сулейменов. - Одним из первых уйти от зависимости от крупных предприятий должен именно Экибастуз, где нужно развивать сферы переработки и малого и среднего бизнеса. Этот город может стать контр-магнитом для областного центра. Для этого ему нужно расти - до 180-200 тысяч человек населения - и становиться самостоятельной экономической единицей».

Комплексный план развития Экибастуза будет основываться на данных независимых экспертов, которые уже провели сотни интервью с представителями различных отраслей и жителями города. Как выяснили специалисты, сегодня экибастузцев волнует высокая закредитованность населения, отток высококвалифицированных кадров и экологическая ситуация. Пути решения этих проблем и призван дать стратегический документ.

«Для дальнейшего роста Экибастуза нужно использовать новые направления экономики, - сказал известный казахстанский экономист Олжас Худайбергенов. - Первое - это углехимия. Одно дело добывать уголь и сжигать его, а другое - получать из него более сложные продукты с высокой добавленной стоимостью. Если будет создан научный центр по углехимии, он даст ответ на вопрос, какую продукцию получать из угля. Второе - сельское хозяйство Экибастуза развивается на малых оборотах. Хотя это одна из отраслей, которая могла бы в несколько раз нарастить свои показатели. Еще одно направление - креативная отрасль. Павлодарская область знаменита Скриптонитом и Иманбеком. При должной поддержке регион способен дать в десятки раз больше таких талантливых людей. Развивать креативную отрасль необходимо с привлечением уже успешных ее представителей, чтобы они помогали в поиске и продвижении талантов».

В перерыве стратегической сессии аким Павлодарской области Абылкаир Скаков встретился с представителями региональных и республиканских СМИ и ответил на их вопросы.

Напомним, вчера в Экибастузе 72 семьи получили ключи от квартир.