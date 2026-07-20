Мотоциклистов готовят в Сухопутных войсках Казахстана

На базе Учебного центра Гвардейского гарнизона личный состав Сухопутных войск проходит курс по управлению мотоциклами, передает Kazinform со ссылкой на Министерство обороны РК.

К специализированному обучению привлечены свыше 60 военнослужащих из различных воинских частей. В ходе курса они осваивают новую технику и изучают особенности ее эксплуатации.

— Мы готовим не просто водителей мотоциклов. Наша задача — научить эффективно использовать технику при выполнении боевых задач. Поэтому программа построена таким образом, чтобы военнослужащие уверенно управляли мотоциклом как самостоятельно, так и в составе подразделения, — отметил начальник управления технического обеспечения Главного управления вооружения Сухопутных войск полковник Владислав Кулагин.

Программа включает 60 часов теоретических и 100 часов практических занятий. Обучение построено по принципу последовательного усложнения — от изучения устройства техники и требований безопасности до вождения по пересеченной местности и выполнения задач в составе малых групп.

Практическая часть предусматривает маневрирование, преодоление специальных препятствий, движение по бездорожью и совершенствование навыков вождения в различных условиях. По завершении курса участники сдадут экзамены и получат водительские удостоверения соответствующей категории.

Опыт современных вооруженных конфликтов показывает, что скорость, маневренность и способность быстро менять район действий становятся важнейшими факторами успешного выполнения боевых задач. Особенно это актуально для подразделений, которым приходится действовать малыми группами, в отрыве от основных сил и нередко передвигаться по труднопроходимой местности, отметили в ведомстве.

Использование мотоциклов значительно расширяет возможности подразделений при доставке боеприпасов и донесений, сопровождении войск, оперативной переброске личного состава, а при необходимости — эвакуации раненых из труднодоступных районов.

Полученные навыки военнослужащие применят в ходе стратегического командно-штабного учения «Батыл Тойтарыс-2026», где отработают действия с учетом современных требований к мобильности, маневренности и оперативности.

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