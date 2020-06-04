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Мотопробег байкеров в честь Дня государственных символов прошел в Алматы
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы прошел мотопробег байкеров, посвященный празднованию Дня государственных символов, передает корреспондент МИА «Казинформ».
4 июня в Казахстане празднуют День государственных символов.
Мотопробег с использованием Государственного Флага с участием депутата маслихата, байкера, кругосветного путешественника Дмитрия Петрухина стартовал с проспекта Рыскулова и финишировал на площади «Алматы Арена». Все байкеры исполнили Гимн РК.
«Для меня и для байкеров День госсимволов Казахстана - это очень важный праздник. Я много лет отмечаю этот праздник в кругу семьи и друзей-байкеров. Проводим мероприятия по стране. Сегодня собралось не так уж много людей, но народ увидит в соцсетях это мероприятие, и увидит, что байкеры неравнодушны к этому величайшему празднику. Хочу всех поздравить с праздником, пожелать крепкого здоровья, терпения и сил», - сказал Дмитрий Петрухин.
В рамках праздника также планируется ряд других мероприятий.
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