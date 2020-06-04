+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 18 °С
Алматы: 31 °С
USD 397.56 EUR 445.94
RUB 5.82 CNY 55.96
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Мотопробег байкеров в честь Дня государственных символов прошел в Алматы

4 Июня 2020 11:52
Поделиться:
Мотопробег байкеров в честь Дня государственных символов прошел в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы прошел мотопробег байкеров, посвященный празднованию Дня государственных символов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

4 июня в Казахстане празднуют День государственных символов.

Мотопробег с использованием Государственного Флага с участием депутата маслихата, байкера, кругосветного путешественника Дмитрия Петрухина стартовал с проспекта Рыскулова и финишировал на площади «Алматы Арена». Все байкеры исполнили Гимн РК.

«Для меня и для байкеров День госсимволов Казахстана - это очень важный праздник. Я много лет отмечаю этот праздник в кругу семьи и друзей-байкеров. Проводим мероприятия по стране. Сегодня собралось не так уж много людей, но народ увидит в соцсетях это мероприятие, и увидит, что байкеры неравнодушны к этому величайшему празднику. Хочу всех поздравить с праздником, пожелать крепкого здоровья, терпения и сил», - сказал Дмитрий Петрухин.

В рамках праздника также планируется ряд других мероприятий.




Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Алматы,
Поделиться:

Автор:

Еламан Турысбеков

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Тасмаганбетова Гульжан
Тасмаганбетова Гульжан
954-047
rusred@inform.kz

Архив