Мотопатрули начали ловить нарушителей в интенсивных местах Алматы

Новые экипажи созданы для укрепления дорожной дисциплины, снижения аварийности и оперативного реагирования на дорожную обстановку в Алматы, передает корреспондент агентства Kazinform.

Новые экипажи созданы для укрепления дорожной дисциплины, снижения аварийности и оперативного реагирования на дорожную обстановку. Подразделение входит в состав специализированного батальона управления административной полиции.

Начальник управления административной полиции города Алматы Абдинур Тасыбаев отметил, что основная задача мотопатрульных подразделений — обеспечение безопасности участников дорожного движения и профилактика правонарушений.

— Мотопатрульные подразделения позволяют нам оперативно реагировать на изменения дорожной обстановки, своевременно выявлять и пресекать нарушения, а также повышать уровень дисциплины среди участников дорожного движения, — подчеркнул он.

В состав мотопатруля входят 30 мотоциклов. Это обеспечивает высокую мобильность и эффективность реагирования на нарушения, особенно на участках с интенсивным движением.

Ранее сообщалось, что 130 мотоциклов получили специалисты в Казахстане для работы на гидросооружениях.