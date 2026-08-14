«Мотает» ли электричество техника в розетке: какие приборы лучше отключать на ночь

Часть бытовой техники продолжает потреблять электроэнергию даже после выключения, если она остается подключенной к розетке. Насколько это влияет на счет за электричество и какие приборы имеет смысл отключать на ночь, разбиралась корреспондент агентства Kazinform.

Как рассказала ведущий инженер по энергосбережению ПТС АО «Астана-РЭК» Ольга Сердюкова, современная техника может продолжать потреблять электроэнергию в режиме ожидания. В таком состоянии устройство поддерживает работу индикаторов, часов, систем дистанционного управления, сетевых соединений и других электронных компонентов.

— То есть выключенный с пульта телевизор не всегда полностью обесточен. Если на нем продолжает гореть индикатор, работать дисплей или сохраняется возможность включить устройство дистанционно, оно, как правило, остается подключенным к электросети и может потреблять энергию, — пояснила Ольга Сердюкова.

При этом, по ее словам, потребление одного устройства обычно небольшое. Поэтому одна оставленная в розетке зарядка вряд ли существенно повлияет на сумму в счете. Однако если одновременно постоянно подключены телевизор, игровая приставка, компьютер, аудиосистема и другая техника, их потребление суммируется.

Какая техника потребляет электричество в режиме ожидания

— В первую очередь это современная техника с электронным управлением: телевизоры и медиаприставки, компьютеры и мониторы, игровые консоли, аудиосистемы, принтеры, некоторые микроволновые печи и кофемашины. К этой же категории относятся различные блоки питания и зарядные устройства, — отметила эксперт.

Отдельно она остановилась на роутерах и другом сетевом оборудовании. Они рассчитаны на постоянную работу и обычно остаются включенными круглосуточно, поэтому потребляют электроэнергию постоянно.

Простым признаком режима ожидания может быть работающий индикатор или дисплей после выключения устройства. Еще один признак — возможность включить технику с помощью пульта дистанционного управления или другого средства удаленного управления.

Что можно отключать на ночь

По словам эксперта, на ночь или при длительном отсутствии имеет смысл отключать технику, которой в этот период никто не пользуется.

— Это могут быть телевизоры, игровые приставки, компьютеры, принтеры, аудиосистемы и зарядные устройства. Особенно актуально это при отъезде на несколько дней или в отпуск, — пояснила она.

Для удобства несколько приборов можно подключить к одному сетевому фильтру с выключателем. Например, телевизор, приставку и аудиосистему можно обесточивать одновременно.

При этом, как отметила Ольга Сердюкова, не стоит ожидать существенной экономии от отключения одного небольшого устройства.

— Отключение одного прибора обычно дает небольшую экономию. Более заметный эффект может дать сокращение совокупного фонового потребления нескольких устройств, которые постоянно остаются подключенными к сети, — подчеркнула она.

Что отключать не стоит

При этом не всю бытовую технику следует отключать от сети. Не рекомендуется обесточивать приборы и системы, которым необходимо постоянное питание.

— В первую очередь это холодильники и морозильники. Их отключение на длительное время может привести к порче продуктов. Также не следует без необходимости отключать роутеры, охранные системы и другое оборудование, рассчитанное на непрерывную работу или обеспечивающее безопасность, — отметила эксперт.

Таким образом, одна оставленная в розетке зарядка вряд ли станет причиной заметного роста счета за электричество. Однако при большом количестве постоянно подключенной техники сокращение совокупного фонового потребления может помочь снизить расход электроэнергии.

Ранее корреспондент Kazinform изучил данные за май, июнь и июль и попытался разобраться, как жара повлияла на электропотребление в крупных городах и регионах Казахстана, и где рост нагрузки оказался наиболее заметным.