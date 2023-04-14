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Мосты и путепроводы проверят в трех областях Казахстана

Редактор:  
Махаббат Сыздыкова
14 Апреля 2023, 17:08
Мосты и путепроводы проверят в трех областях Казахстана Фото: gov.kz

АСТАНЫ. КАЗИНФОРМ - Специалисты АО «КаздорНИИ» приступили к детальному обследованию автомобильных мостов и путепроводов в Алматинской, Жамбылской и Туркестанской областях. Проект ведет Отдел диагностики автодорог и мостовых сооружений института, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Мининдустрии РК.

«Обследование мостов – это трудоемкий комплекс инженерно-технических мероприятий, необходимый для изучения физического и напряженно-деформированного состояния сооружения. Обследование нужно для определения фактических размеров моста, состояния земляного полотна и всех элементов конструкций», - отмечает руководитель Отдела диагностики автомобильных дорог и мостовых сооружений АО «КаздорНИИ» Асхат Байбатыров.

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Полученные данные о мостовых сооружениях будут вносить в цифровую программу по СУЭМ (Система управления эксплуатации мостовых сооружений). Собранная информация будет учитываться экспертами при проектировании, строительстве и ремонте мостов.

«Собранную информацию будут вносить в программное обеспечение по Системе управления эксплуатации мостовых сооружений (СУЭМ). На основании полученных данных дается заключение о режиме дальнейшей эксплуатации, необходимости ремонтов, реконструкции или замене всего мостового сооружения», - уточняет Асхат Байбатыров.

Напомним, в Казахстане насчитывается более 2 тысяч мостовых сооружений, которые, по мнению экспертов, должны диагностироваться каждые 5 лет, старые объекты – каждые 3 года. За более чем 60 лет работы АО «КаздорНИИ» продиагностировал тысячи объектов.

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