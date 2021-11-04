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Мост вблизи вокзала «Нурлы жол» построят в столице

4 Ноября 2021 13:52
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Мост вблизи вокзала «Нурлы жол» построят в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Вблизи нового железнодорожного вокзала в Нур-Султане будет построен мост. Об этом сообщил руководитель управления транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Жансултан Сапарбаев на заседании Общественного совета столицы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Нам поступает много вопросов от населения. Один из них – для того, чтобы уменьшить транспортные пробки в столице, регулировать поток транспорта между левым берегом и правым берегом, нужно построить два моста. Один по проспекту Независимости, второй вблизи нового вокзала «Нурлы жол». Как идет строительство этих мостов?» – спросил член Общественного совета Ержан Багдатов.

Отвечая на вопрос, Ж. Сапарбаев сообщил, что проектно-сметная документация по мосту на проспекте Независимости утверждена, определена компания-подрядчик. Направлена заявка по уточнению бюджета и выделению из республиканского бюджета 10 млрд тенге на следующий год. Общая стоимость проекта составляет 16 млрд тенге.

Второй мост будет построен по проспекту Улы дала, вблизи вокзала «Нурлы жол». На строительство этого моста недавно был объявлен конкурс во второй раз. Потому что в первый раз никто не вызвался вести это строительство. Сейчас компания-подрядчик найдена, на следующий год планируется, ко Дню города, завершить строительство.

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#Нур-Султан   #Строительство   #Дороги  
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Автор:

Мейрамбек Байгарин

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