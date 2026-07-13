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    Мост с отдыхающими обрушился в России

    В Приморском крае России на пляже Большой Тавайза произошло обрушение пешеходного моста, передает собственный корреспондент агентства Kazinform в Москве со ссылкой на российские СМИ. 

    Мост с отдыхающими обрушился в России
    Фото: ТАСС

    В результате инцидента пострадали четыре человека, среди которых трое несовершеннолетних. Медики диагностировали у госпитализированных переломы различной степени тяжести.

    В администрации пояснили, что мост давно признан аварийным и официально закрыт для посещения. Несмотря на запрет и наличие предупреждающих знаков, отдыхающие игнорировали ограничения, используя приспособления для прыжков в воду и фотосессий.

    Прокуратура Приморского края инициировала проверку. Следователи выясняют, почему доступ к опасному сооружению не был перекрыт должным образом. 

    Ранее сообщалось, что в результате обрушения моста в Индии погибли девять человек. 

    Мост В мире Россия
    Бекбау Тайманов
    Бекбау Тайманов
    Автор