Мост с отдыхающими обрушился в России

В Приморском крае России на пляже Большой Тавайза произошло обрушение пешеходного моста, передает собственный корреспондент агентства Kazinform в Москве со ссылкой на российские СМИ.

В результате инцидента пострадали четыре человека, среди которых трое несовершеннолетних. Медики диагностировали у госпитализированных переломы различной степени тяжести.

В администрации пояснили, что мост давно признан аварийным и официально закрыт для посещения. Несмотря на запрет и наличие предупреждающих знаков, отдыхающие игнорировали ограничения, используя приспособления для прыжков в воду и фотосессий.

Прокуратура Приморского края инициировала проверку. Следователи выясняют, почему доступ к опасному сооружению не был перекрыт должным образом.

Ранее сообщалось, что в результате обрушения моста в Индии погибли девять человек.