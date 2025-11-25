Мост повредили экскаватором на трассе в Павлодарской области
Транспортную развязку вблизи села Калкаман повредили ковшом экскаватора, который буксировали на трассе Астана — Павлодар, передает корреспондент агентства Kazinform.
В павлодарском областном филиале «Казавтожол» сообщили, авария произошла 21 ноября утром. Водитель на большегрузе Shacman буксировал на жесткой сцепке экскаватор HITACHI в сторону поселка Баянаул. Ковш при этом был поднят, в результате чего и произошло столкновение с мостом высотой 5,5 м. Жертв и пострадавших нет.
В результате удара поврежденными оказались две балки строения путепровода, при этом больше всего «досталось» крайней балке. Установлено разрушение бетона, образование трещин, разрыв и частичная деформация арматуры и так далее. При этом состояние первой балки моста специалисты оценивают как предаварийное, второй как ограниченно работоспособное.
— На момент обследования опасности разрушения балки и обрушения всего моста не установлено. Рекомендации: выполнить полное обследование мостового сооружения, ограничить движение по путепроводу транспортной развязки до проведения полного технического осмотра и получения экспертного заключения, организовать круглосуточное дежурство из числа работников ТОО «КАЖсервис» на транспортной развязке п. Калкаман, — сообщили в павлодарском областном филиале «Казавтожол».
На данный момент работниками ДЭУ-61 выставлены ограничивающие дорожные знаки под мостом по направлению в Павлодар. Обеспечено круглосуточное дежурство.
— Произведена работа по обмотке провисших металлических тросов, отбивке свисающих кусков бетона. 22 ноября в 00:00 введено ограничение движения на транспортной развязке с использованием ФБС блоков в количестве 10 штук. Ограничение движения для всех видов транспорта, — добавили в «Казавтожол».
Уточняется, альтернатива объезда транспортной развязки поселка Калкаман по направлению в Астану — через мост Береке, расположенный в 6 километрах. При движении в Павлодар объехать можно через транспортную развязку Баянаул. Вместе с тем, специалисты готовят отношение в отдел полиции Аксу, сумму ущерба еще предстоит подсчитать.
Напомним, схожий случай на трассе в Павлодарской области произошел в 2019 году. Тогда водитель на грузовике вблизи села Береке врезался в транспортную развязку поднятым кузовом. Было установлено, что мужчина выгрузил грунт, а после, забыв опустить кузов, продолжил движение.