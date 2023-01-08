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Мост по Тауелсиздик откроют в текущем году в Астане

8 Января 2023, 19:40
Мост по Тауелсиздик откроют в текущем году в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Аким Астаны Женис Касымбек проинформировал о ходе строительства моста по проспекту Тауелсиздик через реку Есиль. Открытие нового моста планируется уже в этом году, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на страницу градоначальника в сети Instagram.

«В текущем году откроем автомобильный мост по проспекту Тауелсиздик через реку Есиль. Ознакомился с ходом строительства данного моста, который позволит значительно разгрузить движение на дорогах: обеспечить дополнительную связь проспекта Тауелсиздик, района нового ЖД вокзала, проспекта Кошкарбаева, улицы Нажимеденова, района мечети Хазрет Султан, улицы Байтурсынова, Кордай, Айнаколь, проспекта Момышулы с левобережьем. Поставил задачу увеличить темпы строительства», - сообщил Женис Касымбек.

По его словам, также продолжится строительство новых улиц, будут пробивать дороги, проектировать новые мосты.

«Перед районами и коммунальными службами также стоит задача усилить работы по снегоочистке. Учитывая переменчивую погоду, в том числе понижение температуры, необходимо уделить особое внимание очистке от снега участков с интенсивным движением, подъездных путей к социальным объектам, тротуаров, остановок», - добавил он.

Ранее сообщалось, что новый мост появится на проспекте Тауелсиздик. Он соединит территорию от Дворца независимости до улицы Керей, Жанибек хандар и значительно разгрузит транспортные потоки столицы. Его общая длина – 910 метров, ширина – 36 метров, высота фонарей – от 5 до 16 метров. Фонари моста будут выполнены в виде колосьев. Общая композиция символизирует их колыхание на степном ветру.

Фото: пресс-служба акимата Астаны


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