Мост на Рыскулова в Алматы отремонтируют за 1,2 млрд тенге

В Алматы планируется капитальный ремонт мостового сооружения, расположенного на проспекте Рыскулова и улице Бокейханова, передает корреспондент Kazinform.

Соответствующий лот опубликован на сайте государственных закупок. Конкурс уже завершен. Стоимость проекта составляет 1,2 млрд тенге. Заказчиком выступает управление развития городской дорожной инфраструктуры города. Срок выполнения работ установлен в 13 месяцев.

— Капитальный ремонт эстакады обусловлен аварийным состоянием сооружения. Основанием послужило заключение обследования транспортной развязки, выполненное компанией «TestConstruction». Работы предусматривают сохранение габаритов конструкции без увеличения ее текущей ширины, а также усиление опорных колонн путепровода, — говорится в документации.

Объявление было опубликовано 29 мая и завершилось 3 июня. По итогам конкурса победителем признано ТОО «СЕрВИС НС». Компания зарегистрирована в 2016 году и расположена в поселке Аршалы Акмолинской области.

Ранее на сайте госзакупок также было опубликовано объявление о разработке проектно-сметной документации для строительства третьей очереди линии алматинского метрополитена — от станции «Калкаман» до рынка «Барлык». Новые станции метро планируется разместить вдоль проспекта Алатау.

Ранее сообщалось, что центральный мост в Атырау закрыли на 10 дней из-за ремонта.