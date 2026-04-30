Мост на республиканской трассе закрыли до осени в Туркестанской области

Ремонтируемый мост расположен вблизи населенного пункта Атакент, рядом с зоной отдыха «Алтын сарай», в Мактааральском районе Туркестанской области, передает Kazinform со ссылкой на АО «НК «ҚазАвтоЖол».

— В связи с проведением работ по капитальному ремонту моста на 2-м километре автомобильной дороги республиканского значения «Жизак — Гагарин — Жетисай — Киров — Қызыләскер — Абай — Сарыагаш — Жибек жолы» будет временно полностью ограничено движение автотранспорта через мост, — сообщили в АО «НК „ҚазАвтоЖол“.

Период ограничения движения: с 30 апреля 2026 года по сентябрь 2026 года.

Фото: КазАвтоЖол

Для обеспечения транспортного сообщения местных жителей организован временный объездной мостовой переход для легкового автотранспорта по маршруту: улица Автомобилистов — улица Муратбаева — улица Алматы — улица Автомобилистов.

АО «НК «ҚазАвтоЖол» просит жителей и водителей заранее планировать маршруты движения, соблюдать требования временных дорожных знаков и с пониманием отнестись к временным неудобствам.

Напомним, на 8 900 километрах республиканских автодорог проведут ремонт в 2026 году.