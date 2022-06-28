28 Июня 2022 04:04

Мост на Байзакский район закроют в Таразе

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Реконструкция северного моста ожидается в Таразе. Водителей предупредили об изменении маршрута движения в областном центре, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Жамбылской области, мост, расположенный по проспекту Жамбыла в городе Таразе, в ближайшее время будет закрыт на ремонт.

«Из-за проведения ремонтных работ возникла необходимость изменения маршрута движущегося потока автотранспортных средств со стороны Байзакского района и улицы Сыпатай батыра путем направления его по улице Мамбет батыра», - уточнили в департаменте.

Последний раз этот мост подвергался реконструкции в 2015 году в ходе подготовки к юбилейным торжествам, посвященным 550-летию Казахского ханства. Тогда все регионы страны приняли участие в благоустройстве и строительных работах в Таразе.

«Мост мы закрываем на три, максимум на четыре дня, - сообщил корреспонденту МИА «Казинформ» заместитель акима Тараза, временно исполняющий обязанности акима города Кайрат Исмаил. - Собираемся успеть за это время провести аварийно-восстановительные работы. Примерно через неделю планируем начать средний ремонт дорожного покрытия улицы Махамбет батыра. То есть, отремонтируем проблемный дорожный участок возле рынка «Ауыл-береке». Это именно тот отрезок, на который постоянно жалуются водители. На старой объездной трассе будет новая дорога, расширенная, с тротуаром. Для этого мы хотели отремонтировать мост».

Кайрат Исмаил уточнил, что мост закрывается не полностью. Для движения общественного транспорта, автобусов будет выделена одна полоса. Легковым и грузовым автомашинам придется двигаться по объездной трассе.

Стоимость ремонтных работ обойдется бюджету города в 10 – 12 млн тенге.

В правоохранительном ведомстве призывают водителей частного легкового и грузового транспорта заранее планировать маршрут передвижения и с пониманием относиться к ремонтным работам, проводимым городскими властями.