Мост «Караоткель» частично закроют на ремонт в Астане

Мост «Караоткель» почти на месяц частично закроют на ремонт в Астане, передает агентство Kazinform со ссылкой на официальный сайт акимата Астаны.

- С 21:00 часов 5 июня до 06:00 часов 1 июля текущего года будет проводиться средний ремонт моста Караоткель с подходами со стороны пр.Кабанбай батыра и ул. А.Бараева с частичным перекрытием. На время проведения ремонта с 5 июня по 1 июля движение на вышеуказанном участке будет осуществляться по одной из сторон в обоих направлениях, - сообщило столичное Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.