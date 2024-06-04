РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    15:37, 04 Июнь 2024 | GMT +6

    Мост «Караоткель» частично закроют на ремонт в Астане

    Мост «Караоткель» частично закроют на ремонт в Астане
    Фото: Kazinform

    Мост «Караоткель» почти на месяц частично закроют на ремонт в Астане, передает агентство Kazinform со ссылкой на официальный сайт акимата Астаны.

    - С 21:00 часов 5 июня до 06:00 часов 1 июля текущего года будет проводиться средний ремонт моста Караоткель с подходами со стороны пр.Кабанбай батыра и ул. А.Бараева с частичным перекрытием. На время проведения ремонта с 5 июня по 1 июля движение на вышеуказанном участке будет осуществляться по одной из сторон в обоих направлениях, - сообщило столичное Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

    Жителей и гостей столицы просят заранее планировать свой маршрут в целях исключения заторов на дорогах города.

    Мост «Караоткель» частично закроют на ремонт в Астане
    Фото: gov.kz

     

     

    Теги:
    Дороги Мост Ремонт Астана Ремонт дорог
    Гульжан Тасмаганбетова
    Автор
    Гульжан Тасмаганбетова
    Сейчас читают
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!