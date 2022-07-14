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Мост горит в Нур-Султане
14 Июля 2022 18:05

Мост горит в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – По улице Сарайшык на опорах моста «Архар» происходит горение электрического кабеля, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«14 июля в 16:27 подразделения ДЧС Нур-Султана выехали на поступивший вызов. По прибытию установлено, что по улице Сарайшык на опорах моста «Архар» происходит горение электрического кабеля», - сообщили в пресс-службе городского департамента по ЧС.

На данный момент на месте находятся сотрудники ДЧС, департамента полиции, Акмолинской распределительной электросетевой компании.



Ранее сообщалось о возросшем ущербе от пожаров в СКО. Также крупный пожар на этой неделе произошел в одном из жилых комплексов Атырау. Огонь тушили совместными усилиями около 100 человек.


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Автор:
Корреспондент

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