В Алматинской области из-за дождей и таяния снега в горах поднялся уровень воды в реке Талгар, передает корреспондент агентства Kazinform.

В акимате Енбекшиказахского района сообщили, что мост через реку Талгар закрыли из-за угрозы обрушения.

— Как всем известно, вода в реке Талгар резко поднялась из-за дождей и таяния снега в горах. В связи с этим при визуальном осмотре моста вблизи села Ават (Приканальная БАК) обнаружено проседание берега на участках, приближенных к мосту, а также эрозия грунта на склонах, что может привести к обрушению моста, — отметили в районном акимате.

О возобновлении работы или реконструкции моста станет известно после заключения экспертизы.

— Движение по мосту ограничено. Однако кольцевая дорога Кульджинская трасса и автодорога Талгар — Есик — Байдибек полностью функционируют. В этой связи, уважаемые жители и гости района, просим отнестись с пониманием к данной ситуации, — говорится в сообщении.

Также в акимате добавили, что в связи с повышением уровня воды в реке Талгар на территории Аватского сельского округа была смыта альтернативная дорога, расположенная по левому берегу реки. В результате увеличившегося потока воды возникла угроза прорыва русла на территории близлежащих карьеров с дальнейшим подтоплением.

По поручению районного акима Талгата Байедилова была организована работа по предотвращению прорыва и обеспечения безопасности жителей.