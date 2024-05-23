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    11:34, 23 Май 2024 | GMT +6

    Мост через реку Талгар закрыли из-за угрозы обрушения

    Талгар
    Фото: instagram/enbekshikazakh_audan_akimdigi

    В Алматинской области из-за дождей и таяния снега в горах поднялся уровень воды в реке Талгар, передает корреспондент агентства Kazinform. 

    В акимате Енбекшиказахского района сообщили, что мост через реку Талгар закрыли из-за угрозы обрушения.

    — Как всем известно, вода в реке Талгар резко поднялась из-за дождей и таяния снега в горах. В связи с этим при визуальном осмотре моста вблизи села Ават (Приканальная БАК) обнаружено проседание берега на участках, приближенных к мосту, а также эрозия грунта на склонах, что может привести к обрушению моста, — отметили в районном акимате.

    О возобновлении работы или реконструкции моста станет известно после заключения экспертизы.

    — Движение по мосту ограничено. Однако кольцевая дорога Кульджинская трасса и автодорога Талгар — Есик — Байдибек полностью функционируют. В этой связи, уважаемые жители и гости района, просим отнестись с пониманием к данной ситуации, — говорится в сообщении. 

    Также в акимате добавили, что в связи с повышением уровня воды в реке Талгар на территории Аватского сельского округа была смыта альтернативная дорога, расположенная по левому берегу реки. В результате увеличившегося потока воды возникла угроза прорыва русла на территории близлежащих карьеров с дальнейшим подтоплением. 

    По поручению районного акима Талгата Байедилова была организована работа по предотвращению прорыва и обеспечения безопасности жителей.

    — В настоящее время работы по углублению и укреплению русла реки продолжаются. Аппаратом акима Аватского сельского округа организовано круглосуточное дежурство, — проинформировали в акимате.

    Теги:
    Мост Акимат Алматинская область Реки
    Еламан Турысбеков
    Автор
    Еламан Турысбеков
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