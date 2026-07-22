Мост через реку Шаган временно закроют в ЗКО

В Западно-Казахстанской области на мосту через реку Шаган, расположенном на 247-м километре автодороги международного значения Актобе – Уральск – граница РФ (автомобильный пункт пропуска «Сырым»), проведут восстановительные работы, передает корреспондент агентства Kazinform.

Как сообщили в Западно-Казахстанском филиале АО «НК «КазАвтоЖол», в связи с этим 26 июля с 05:00 до 11:00 мост будет полностью закрыт для движения всех видов автотранспорта.

- В этой связи просим водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать маршрут. Безопасность во время проведения ремонтных работ будут обеспечивать Западно-Казахстанский филиал АО «НК «КазАвтоЖол» и управление административной полиции департамента полиции Западно-Казахстанской области, – говорится в официальном сообщении.

Ранее сообщалось о том, что дорожные службы Казахстана продолжают работать в усиленном режиме из-за аномально высокой температуры воздуха.