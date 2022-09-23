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Мост через реку Илек в Актюбинской области откроют 24 сентября

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
23 Сентября 2022, 21:45
Мост через реку Илек в Актюбинской области откроют 24 сентября

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - Мост через реку Илек в жилом массиве Заречный откроют 24 сентября. Текущий ремонт моста был завершён досрочно, передает МИА «Казинформ».

Сегодня аким области Ералы Тугжанов проинспектировал качество проводимых работ по ямочному ремонту на мосту через реку Илек в жилом массиве Заречный.

По поручению главы региона с 22 сентября мост, дорожное полотно которого вызывало нарекания у населения, был закрыт на текущий ремонт.

Руководство региона держало данный вопрос на особом контроле.

В течение двух дней подрядная организация работала в круглосуточном режиме, были привлечены специализированная техника и необходимое количество дорожников.

Ознакомившись с ходом ремонтных работ, проводимых на путепроводе, аким области поручил подрядчику до утра полностью завершить работы, расчистить мост и 24 сентября запустить движение автотранспортных средств.

Добавим, летом следующего года данный путепровод, протяжённостью 200 метров, будет полностью отремонтирован подрядной организацией в рамках гарантийных обязательств.

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