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    17:35, 20 Май 2024 | GMT +6

    Мост через реку Есентай закрыли в Алматы

    мост через реку Есентай
    Фото: акимат Алматы

    В Жетысуском районе Алматы по улице Жолымбет в микрораойне Кемел ограничено движение всех транспортных по мосту через реку Есентай, передает корреспондент агентства Kazinform.

    По данным управления городской мобильности, в ходе визуального осмотра моста, построенного более 50 лет назад, выявлены просадка насыпи на подходах к мосту, а также подмыв грунта на откосах моста.

    - В связи с этим принято решение об ограничении движения и проведении экспертизы технического состояния мостового сооружения. Просим водителей заранее корректировать свой маршрут. Имеется возможность объезда указанного участка через улицу Мухамеджана Сералина, - сообщили в управлении.

    Теги:
    Транспорт Акимат Алматы Благоустройство Ремонт дорог
    Еламан Турысбеков
    Автор
    Еламан Турысбеков
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