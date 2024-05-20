17:35, 20 Май 2024 | GMT +6
Мост через реку Есентай закрыли в Алматы
В Жетысуском районе Алматы по улице Жолымбет в микрораойне Кемел ограничено движение всех транспортных по мосту через реку Есентай, передает корреспондент агентства Kazinform.
По данным управления городской мобильности, в ходе визуального осмотра моста, построенного более 50 лет назад, выявлены просадка насыпи на подходах к мосту, а также подмыв грунта на откосах моста.
- В связи с этим принято решение об ограничении движения и проведении экспертизы технического состояния мостового сооружения. Просим водителей заранее корректировать свой маршрут. Имеется возможность объезда указанного участка через улицу Мухамеджана Сералина, - сообщили в управлении.