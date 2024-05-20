Мост через реку Есентай закрыли в Алматы

В Жетысуском районе Алматы по улице Жолымбет в микрораойне Кемел ограничено движение всех транспортных по мосту через реку Есентай, передает корреспондент агентства Kazinform.

По данным управления городской мобильности, в ходе визуального осмотра моста, построенного более 50 лет назад, выявлены просадка насыпи на подходах к мосту, а также подмыв грунта на откосах моста.