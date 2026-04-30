Мост через реку Чаган частично обрушился в ЗКО

Пресс-служба НК «КазАвтоЖол» сообщила, что ситуация с мостом через реку Чаган в Западно-Казахстанской области находится под контролем, передает агентство Kazinform.

30 апреля 2026 года в ходе планового патрулирования на 247-м километре автодороги республиканского значения Актобе — Уральск — граница России выявлено повреждение пешеходной части моста через реку Чаган.

По предварительным данным, пострадавших нет. Основная проезжая часть моста и опорные конструкции не повреждены, движение транспорта осуществляется в штатном режиме. Специалисты предполагают, что причиной повреждения мог стать коррозионный износ отдельных металлических элементов в пешеходной части моста.

— Точные выводу будут известны по результатам дополнительной технической проверки. На месте происшествия приняты оперативные меры с целью обеспечения безопасности дорожного движения, установлены временные ограждения и необходимые технические средства, — говорится в сообщении.

Мост был сдан в эксплуатацию в 1962 году. С учетом срока эксплуатации объекта, в настоящее время в установленном порядке рассматривается вопрос о проведении капитального ремонта. Соответствующие предложения по финансированию проекта в начале текущего года были направлены в уполномоченный государственный орган.

