Мост через Иртыш в Усть-Каменогорске начнут строить через два года

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Строительство моста предусмотрено Программой развития территории города на 2021-2025 годы, утвержденной городским маслихатом, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на YK-news.kz.

Документом среди прочего предусмотрен ряд мероприятий по развитию улично-дорожной сети. Так, в программе сообщается, что в 2021 году запланирована реконструкция улиц Пограничной, Карбышева, Тогас, участка дороги Усть-Каменогорск — Семей от Меновного до Ахмирово. Кроме того, в документе значится следующий пункт: «Реконструкция моста через реку Иртыш в створе улицы Казахстан в 2021 году». Надо полагать, что в текущем году работы на мосту все же завершат.

В 2022 году, согласно программе, ожидается реконструкция улиц Белинского, Аязбаева, Базовой.

В 2023 году — строительство мостового перехода через Иртыш в створе улицы Виноградова с выходом на автодорогу Усть-Каменогорск — Семей.

Ранее в акимате сообщали, что технико-экономическое обоснование строительства мостового перехода уже разработано.