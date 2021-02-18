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    03:00, 18 Февраль 2021 | GMT +6

    Мост через Иртыш в Усть-Каменогорске начнут строить через два года

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    УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Строительство моста предусмотрено Программой развития территории города на 2021-2025 годы, утвержденной городским маслихатом, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на YK-news.kz.

    Документом среди прочего предусмотрен ряд мероприятий по развитию улично-дорожной сети. Так, в программе сообщается, что в 2021 году запланирована реконструкция улиц Пограничной, Карбышева, Тогас, участка дороги Усть-Каменогорск — Семей от Меновного до Ахмирово. Кроме того, в документе значится следующий пункт: «Реконструкция моста через реку Иртыш в створе улицы Казахстан в 2021 году». Надо полагать, что в текущем году работы на мосту все же завершат.

    В 2022 году, согласно программе, ожидается реконструкция улиц Белинского, Аязбаева, Базовой.

    В 2023 году — строительство мостового перехода через Иртыш в створе улицы Виноградова с выходом на автодорогу Усть-Каменогорск — Семей.

    Ранее в акимате сообщали, что технико-экономическое обоснование строительства мостового перехода уже разработано.


    Теги:
    Восточно-Казахстанская область Строительство
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