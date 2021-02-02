Мост через Бухтарминское водохранилище начнут строить в ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ — В Восточно-Казахстанской области в этом году начнется строительство моста через Бухтарминское водохранилище, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима ВКО.

Глава региона Даниал Ахметов заслушал отчет акима Курчумского района Дулата Кажанова перед населением о социально-экономическом развитии района за 2020 год. В связи с текущей эпидемиологической ситуацией жители района приняли участие в онлайн-формате.

В пресс-службе рассказали, что в рамках государственных программ «Дорожная карта занятости», «Ауыл - ел бесігі», «Нұрлы жер», «Чистая питьевая вода», проделана большая работа в Курчумском районе. Основное внимание было уделено повышению социально-экономического потенциала отдаленных сельских населенных пунктов. В целом, выделено 7,2 млрд тенге на 130 проектов, а в том числе на реализацию 65 проектов в Маркаколе на сумму 2,7 млрд тенге.

В ходе встречи жители района задали актуальные вопросы не только акиму района, но и непосредственно главе региона. Они пожаловались на качество сотовой связи и интернета, попросили провести газового отопление в с. Калжыр и построить школы. Также курчумцы не оставили без внимания и проблему моста.

«На протяжении многих лет для Балыкшинского сельского округа не уделялось должного внимания. Теперь наша деревня процветает. Радует, что создали условия для нас – рыбаков. Просим только построить новую школу, так как наша - 1969 года постройки», – сказал житель села Жолнускау Чайсолтан Сарсеков.

Как отметил глава региона Даниан Ахметов, Курчумский район является одним из социально значимых районов области.

«В прошлом году в районе была проделана большая работа. На строительство моста через Бухтарминское водохранилище из областного бюджета выделен 1 млрд тенге. В прошлом году прошел конкурс, где была определена подрядная организация. В ближайшее время подрядчик приступит к выполнению работы. Касательно строительства школ, в этом месяце выйдет из экспертизы проектно-сметная документация новой школы в селе Урунхайка. Также отдельно рассмотрим проблему школы в Балыкшинском сельском округе», – сказал Даниал Ахметов.

В прошлом году показатель обеспеченности чистой питьевой водой в районе возросло до 88,6%. Завершено строительство водопроводных сетей в селах Калжир и Буран. Установлены блочно-модульные станции для очистки воды в шести селах, проведен текущий ремонт водопроводных сетей в селе Маркаколь. Кроме того, в прошлом году в селах Курчум и Калжыр построены 15 двухквартирных жилых домов. Были капитально отремонтированы культурные учреждения и больницы. В селе Курчум благоустроена центральная площадь, установлен памятник Абаю, поющий фонтан, четыре детских игровых площадок. Завершено строительство крытого бассейна в селе Курчум, начаты строительные работы спортивного модуля в селе Калжыр.

«В 2020 году в экономику района привлечены 6,8 млрд. тенге инвестиций, рост составил 56,2%. В рамках программы «Дорожная карта бизнеса-2020» шесть предпринимателей получили 29,0 млн. тенге на развитие коневодства, открытие цеха по производству молочной продукции. Отремонтировано 39 километров межсельских автомобильных дорог. Мобильной связью обеспечены 7219 человек», – добавил аким Курчумского района.

Д. Кажанов также остановился на проводимой работе по борьбе с коронавирусной инфекцией. В районе установили кислородную станцию и магистраль с 50 кислородными точками. Приобретено 23 единицы кислородных концентраторов и четыре аппарата ИВЛ. В этом году планируется поднять Курчумскую районную больницу на II уровень, а Маркакольскую сельскую больницу на I уровень. Для этого на приобретение необходимого оборудования запланировано 250 млн тенге.