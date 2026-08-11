Мост Архар частично закроют в Астане на неделю

Столичное управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры проводит работы по ремонту деформационного шва по мосту Архар (М1), передает агентство Kazinform со ссылкой на акимат Астаны.

В связи с этим с 11 по 17 августа текущего года движение автотранспортных средств на данном участке будет частично ограничено.

Фото: акимат Астаны

Водителей и пешеходов просят заранее планировать маршруты и учитывать возможные изменения в организации движения. Для обеспечения безопасности и минимизации неудобств будут установлены временные дорожные знаки и указатели.

Ранее сообщалось, что участок шоссе Коргалжын в Астане частично перекроют до 10 сентября.