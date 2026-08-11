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    Мост Архар частично закроют в Астане на неделю

    Столичное управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры проводит работы по ремонту деформационного шва по мосту Архар (М1), передает агентство Kazinform со ссылкой на акимат Астаны.

    Мост Арқар
    Фото: Агибай Аяпбергенов / Kazinform

    В связи с этим с 11 по 17 августа текущего года движение автотранспортных средств на данном участке будет частично ограничено.

    Мост Архар частично закроют в Астане на неделю
    Фото: акимат Астаны

    Водителей и пешеходов просят заранее планировать маршруты и учитывать возможные изменения в организации движения. Для обеспечения безопасности и минимизации неудобств будут установлены временные дорожные знаки и указатели.

    Ранее сообщалось, что участок шоссе Коргалжын в Астане частично перекроют до 10 сентября.

    Мост Астана Закрытие дорог Перекрытие улиц Ремонт дорог
    Динара Жусупбекова
    Динара Жусупбекова
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