Мощность Душанбинского аэропорта расширят до пяти миллионов пассажиров

В ходе пресс-конференции генеральный директор ОАО «Международный аэропорт Душанбе» Зайнулло Шарифзода сообщил, что на месте старого терминала внутренних авиалиний будет возведен новый терминал.

— Новый терминал сможет обслуживать около трех миллионов пассажиров в год и совместно с международным терминалом обеспечит возможность обслуживания до пяти миллионов пассажиров в год, — отметил спикер.

Он добавил, что проектные работы завершены, и строительство начнется в ближайшее время. Новые мощности столичного аэропорта планируется ввести в эксплуатацию в течении двух лет.