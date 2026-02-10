РУ
    20:22, 09 Февраль 2026

    Мощность Душанбинского аэропорта расширят до пяти миллионов пассажиров

    Пять миллионов пассажиров в год сможет принимать столичный аэропорт Таджикистана после ввода нового терминала, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    Фото: Ховар

    В ходе пресс-конференции генеральный директор ОАО «Международный аэропорт Душанбе» Зайнулло Шарифзода сообщил, что на месте старого терминала внутренних авиалиний будет возведен новый терминал.

    — Новый терминал сможет обслуживать около трех миллионов пассажиров в год и совместно с международным терминалом обеспечит возможность обслуживания до пяти миллионов пассажиров в год, — отметил спикер.

    Он добавил, что проектные работы завершены, и строительство начнется в ближайшее время. Новые мощности столичного аэропорта планируется ввести в эксплуатацию в течении двух лет.

     

