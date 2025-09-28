Мощное землетрясение в Мьянме помогло обнаружить древний дворец-монастырь

Землетрясение магнитудой 7,7, произошедшее в Мьянме в марте, привело к появлению на поверхности здания, которое, как полагают, могло принадлежать последней царской династии страны Конбаун (1752-1885).

Это открытие, связанное с династией, разрушенной англичанами и известной как «Третья Бирманская империя», настоящая находка для исследователей.

Впервые обнаруженная в 2009 году, лестничная структура появилась, когда местные жители обжигали кирпичи. В результате последнего землетрясения возникли глубокие трещины, которые расширили эту структуру, обнажив новые части.

В апреле, во время раскопок, проводимых под руководством Археологического департамента Мандалая, были обнаружены новые артефакты, такие как перила лестницы, кирпичные платформы и ступени высотой около 45 сантиметров.

Исследователи сравнивают некоторые из этих элементов с изображениями в древних рукописях на пальмовых листьях, называемых «Пура-пике».

В культуре Мьянмы (Бирмы) вода на протяжении всей истории считалась религиозным символом. Поэтому «водные дворцы» использовались как важные места для ритуалов.

В рукописи, приписываемой царскому чиновнику по имени Летве Наврахта, описан величественный водный дворец с пятью большими лестницами и 18-20 спальными помещениями, затененными манговыми деревьями.

Однако эксперты считают, что найденное здание, скорее всего, является деревянной резиденцией длиной около 60-75 метров и шириной 60 метров. Архитектура здания напоминает деревянные монастыри Инва Варкара и знаменитый монастырь Швенандав (Золотой дворец) в Мандалае.

Департамент археологии и национального музея Мьянмы подчеркнул возможное религиозное значение здания и объявил, что исследования продолжатся, а в будущем эти артефакты будут сохранены и открыты для общественности в образовательных целях.

