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    Мощное землетрясение на Филиппинах: увеличилось число погибших

    Число жертв землетрясения магнитудой 7,8, произошедшего сегодня утром на его Филиппин, достигло 15 человек, передает агентство Kazinfrom со ссылкой на Al Jazeera.

    Мощное землетрясение на Филиппинах: увеличилось число погибших
    Фото: SCMP

    Ранее сообщалось о трех погибших. 

    Также пострадали около 130 человек. 

    Согласно данным Филиппинского института вулканологии и сейсмологии (PHIVOLCS), за первоначальным землетрясением последовали афтершоки, продолжавшиеся более часа.

    Наиболее серьезно от стихии пострадал город Генерал-Сантос на юге острова Минданао, где проживают около 722 тыс. человек.

    Управление гражданской обороны призвало жителей не заходить в поврежденные здания и объекты инфраструктуры из-за риска повторных подземных толчков.

    Землетрясение произошло в день начала нового учебного года в государственных школах страны. По данным государственного информационного агентства Philippine News Agency, последствия стихийного бедствия затронули около 3,2 млн учащихся, а также 128 тыс. учителей и сотрудников образовательных учреждений.

    Вскоре после землетрясения Тихоокеанский центр предупреждения о цунами сообщил о возможном возникновении волн высотой до трех метров на отдельных участках побережья Филиппин и до одного метра — на некоторых побережьях Индонезии и Малайзии. Позже стало известно, что угроза цунами в значительной степени миновала.

    Предупреждение о цунами также было объявлено в Японии, однако спустя восемь часов Японское метеорологическое агентство отменило его.

    Филиппины считаются одной из наиболее подверженных стихийным бедствиям стран мира. Из-за расположения на Тихоокеанском огненном кольце — зоне высокой сейсмической и вулканической активности — страна регулярно сталкивается с землетрясениями и извержениями вулканов. Кроме того, архипелаг ежегодно подвергается воздействию около 20 тайфунов и тропических штормов.

    Ранее землетрясение магнитудой 4,9 произошло на греческом острове Эвбея. 

    Землетрясение В мире Азия Цунами
    Жулдыз Атагельдиева
    Жулдыз Атагельдиева
    Автор