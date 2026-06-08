Мощное землетрясение на Филиппинах: увеличилось число погибших

Число жертв землетрясения магнитудой 7,8, произошедшего сегодня утром на его Филиппин, достигло 15 человек, передает агентство Kazinfrom со ссылкой на Al Jazeera .

Ранее сообщалось о трех погибших.

Также пострадали около 130 человек.

Согласно данным Филиппинского института вулканологии и сейсмологии (PHIVOLCS), за первоначальным землетрясением последовали афтершоки, продолжавшиеся более часа.

Наиболее серьезно от стихии пострадал город Генерал-Сантос на юге острова Минданао, где проживают около 722 тыс. человек.

Управление гражданской обороны призвало жителей не заходить в поврежденные здания и объекты инфраструктуры из-за риска повторных подземных толчков.

🇵🇭🇯🇵 Footage of a collapsed building in Gensan, Philippines, following the recent earthquake of about 8.0+



In addition to that, tsunami warnings are being issued for the entire region



Source: GeoPolitics Watch (Telegram) / Writer: Oliver https://t.co/tH3iVUeBDM pic.twitter.com/ZKbtxpNHON — Mario Nawfal (@MarioNawfal) June 8, 2026

Землетрясение произошло в день начала нового учебного года в государственных школах страны. По данным государственного информационного агентства Philippine News Agency, последствия стихийного бедствия затронули около 3,2 млн учащихся, а также 128 тыс. учителей и сотрудников образовательных учреждений.

Вскоре после землетрясения Тихоокеанский центр предупреждения о цунами сообщил о возможном возникновении волн высотой до трех метров на отдельных участках побережья Филиппин и до одного метра — на некоторых побережьях Индонезии и Малайзии. Позже стало известно, что угроза цунами в значительной степени миновала.

Предупреждение о цунами также было объявлено в Японии, однако спустя восемь часов Японское метеорологическое агентство отменило его.

Филиппины считаются одной из наиболее подверженных стихийным бедствиям стран мира. Из-за расположения на Тихоокеанском огненном кольце — зоне высокой сейсмической и вулканической активности — страна регулярно сталкивается с землетрясениями и извержениями вулканов. Кроме того, архипелаг ежегодно подвергается воздействию около 20 тайфунов и тропических штормов.

Ранее землетрясение магнитудой 4,9 произошло на греческом острове Эвбея.