Мощный взрыв в Мьянме: погибли 55 человек

На северо-востоке Мьянмы, недалеко от границы с Китаем, прогремел мощный взрыв на складе взрывчатых веществ, передает агентство Kazinform со ссылкой на ВВС .

В результате погибли по меньшей мере 55 человек и десятки получили ранения.

Среди погибших есть дети. Кроме того более 100 жилых домов были разрушены или серьезно повреждены.

По данным местных СМИ, спасатели продолжают поиски людей, которые могут находиться под завалами.

#Myanmar: At least 55 people, including six children, have been killed and more than 70 others injured following a massive explosion at a facility storing mining explosives in northeastern Myanmar’s Shan State, according to local authorities, rescue workers, and hospital… pic.twitter.com/FTh3GOckXh — Wolverine Update (@W0lverineupdate) June 1, 2026

Национальная освободительная армия Таанга (TNLA), контролирующая район и ведущая борьбу с военной хунтой, заявила о срабатывании взрывчатки, используемой при добыче полезных ископаемых и разработке карьеров. Район, где произошло ЧП, известен своими богатыми рубинами рудниками.

Точная причина взрыва неизвестна.

Некоторые СМИ пришут, что взрыв произошел из-за большого запаса неправильно хранившегося гелигнита, коммерческого взрывчатого вещества, широко используемого в горнодобывающей промышленности.

Многие повстанческие группировки страны полагаются на добычу ценных минералов для финансирования своих кампаний, а слабые меры безопасности приводят к частым обвалам шахт и другим несчастным случаям.

Ранее в США после взрыва цистерны с химикатами на заводе погиб один человек погиб, еще девять пропали без вести.