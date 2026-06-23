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    Мощный торнадо оставил тысячи жителей России без света

    В Свердловской области ликвидируют последствия мощного торнадо, который обрушился на регион 22 июня, передает собственный корреспондент Kazinform в Москве. 

    Мощный торнадо оставил тысячи жителей России без света
    Фото: ТАСС

    Как сообщает SHOT, город Кушва оказался в эпицентре стихии, сильный ветер срывал крыши с жилых домов, повреждал автомобили и повалил деревья. 

    По последним данным, пострадали 16 человек. Без электроснабжения остаются около 5 тысяч человек. Более 100 жилых домов нуждаются в ремонте.

    Смерч затронул также часть городов Верхняя Тура и Новая Ляля. 

    Синоптик Константин Грибанов заявил, что смерчи, подобные тем, которые наблюдались в Кушве, могут стать более частым явлением на Урале вследствие изменения климата. 

    Исполнительный директор Научно-технического центра мониторинга окружающей среды и экологии Московского физико-технического института Александр Родин заявил, что в ближайшие десятилетия экстремальные погодные явления могут стать более частыми.

    По его словам, Москва в будущем может чаще сталкиваться с сильными ураганами и даже смерчами. Эксперт связывает такую тенденцию как с глобальными климатическими изменениями, так и с особенностями развития крупных мегаполисов.

    Ранее сообщалось, что торнадо и сильные штормы угрожают более 50 млн человек в США. 

    В мире Непогода Россия
    Бекбау Тайманов
    Бекбау Тайманов
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