Мощный торнадо оставил тысячи жителей России без света

В Свердловской области ликвидируют последствия мощного торнадо, который обрушился на регион 22 июня, передает собственный корреспондент Kazinform в Москве.

Как сообщает SHOT, город Кушва оказался в эпицентре стихии, сильный ветер срывал крыши с жилых домов, повреждал автомобили и повалил деревья.

По последним данным, пострадали 16 человек. Без электроснабжения остаются около 5 тысяч человек. Более 100 жилых домов нуждаются в ремонте.

Смерч затронул также часть городов Верхняя Тура и Новая Ляля.

Синоптик Константин Грибанов заявил, что смерчи, подобные тем, которые наблюдались в Кушве, могут стать более частым явлением на Урале вследствие изменения климата.

Исполнительный директор Научно-технического центра мониторинга окружающей среды и экологии Московского физико-технического института Александр Родин заявил, что в ближайшие десятилетия экстремальные погодные явления могут стать более частыми.

По его словам, Москва в будущем может чаще сталкиваться с сильными ураганами и даже смерчами. Эксперт связывает такую тенденцию как с глобальными климатическими изменениями, так и с особенностями развития крупных мегаполисов.

Ранее сообщалось, что торнадо и сильные штормы угрожают более 50 млн человек в США.



