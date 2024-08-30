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    20:52, 29 Август 2024 | GMT +6

    Мощный тайфун обрушился на юго-запад Японии: трое погибли и 80 пострадали

    Дорога, Япония
    Фото: freepik.com

    Тайфун «Шаньшань» в четверг обрушился на остров Кюсю в Японии, сообщило метеорологическое управление страны. В результате сильного дождя и мощного ветра трое человек погибли, и по меньшей мере 80 пострадали, передает агентство Kazinform со ссылкой на Kyodo News.

    Метеорологическое управление Японии призвало жителей пострадавших районов сохранять высокую бдительность. Операторы общественного транспорта отменили движение некоторых поездов и авиарейсы. Также некоторые дома остались без электричества.

    Компания Central Japan Railway объявила, что в четверг вечером прекратит движение всех скоростных поездов «Токайдо-синкансэн» до конца дня.

    Kyushu Railway, которая уже приостановила часть работы скоростных поездов «Синкансэн» в среду вечером, сообщила, что перебои в обслуживании продолжатся до пятницы из-за медленного движения тайфуна.

    West Japan Railway объявила, что скоростные поезда «Санъё-синкансэн» будут отменены в пятницу на участке от Хакаты до Хиросимы.

    Japan Airlines и All Nippon Airways сообщили, что некоторые рейсы в региональных аэропортах также будут отменены в пятницу.

    Компания Toyota Motor Corp. сообщила, что 14 ее заводов будут закрыты до пятницы.

    В префектуре Айти в центральной Японии подтвердили, что три человека погибли и еще двое были ранены в результате оползня после сильных дождей, вызванных тайфуном.

    Также более 260 000 домов в семи префектурах региона Кюсю временно остались без электричества, сообщила компания Kyushu Electric Power Co.

    Напомним, Северная Греция столкнулась с серьезным водным кризисом из-за длительной засухи и отсутствием осадков.

    Теги:
    Погода Япония Климат Происшествия Мировые новости
    Мадина Гумарова
    Автор
    Мадина Гумарова
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