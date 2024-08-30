Мощный тайфун обрушился на юго-запад Японии: трое погибли и 80 пострадали

Тайфун «Шаньшань» в четверг обрушился на остров Кюсю в Японии, сообщило метеорологическое управление страны. В результате сильного дождя и мощного ветра трое человек погибли, и по меньшей мере 80 пострадали, передает агентство Kazinform со ссылкой на Kyodo News.

Метеорологическое управление Японии призвало жителей пострадавших районов сохранять высокую бдительность. Операторы общественного транспорта отменили движение некоторых поездов и авиарейсы. Также некоторые дома остались без электричества.

Компания Central Japan Railway объявила, что в четверг вечером прекратит движение всех скоростных поездов «Токайдо-синкансэн» до конца дня.

Kyushu Railway, которая уже приостановила часть работы скоростных поездов «Синкансэн» в среду вечером, сообщила, что перебои в обслуживании продолжатся до пятницы из-за медленного движения тайфуна.

West Japan Railway объявила, что скоростные поезда «Санъё-синкансэн» будут отменены в пятницу на участке от Хакаты до Хиросимы.

Japan Airlines и All Nippon Airways сообщили, что некоторые рейсы в региональных аэропортах также будут отменены в пятницу.

Компания Toyota Motor Corp. сообщила, что 14 ее заводов будут закрыты до пятницы.

В префектуре Айти в центральной Японии подтвердили, что три человека погибли и еще двое были ранены в результате оползня после сильных дождей, вызванных тайфуном.

Также более 260 000 домов в семи префектурах региона Кюсю временно остались без электричества, сообщила компания Kyushu Electric Power Co.

Напомним, Северная Греция столкнулась с серьезным водным кризисом из-за длительной засухи и отсутствием осадков.