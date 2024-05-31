Мощный камбэк решил исход матча Юлии Путинцевой на «Ролан Гаррос»

Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева (39-я ракетка мира) провела свой второй матч на Открытом чемпионате Франции («Ролан Гаррос») в Париже, передает агентство Kazinform со ссылкой на Sports.kz.

Ю. Путинцева сыграла на грунтовом корте турнира Большого шлема против испанской спортсменки Паулы Бадоса (139-й номер WTA) и потерпела поражение в трех сетах с общим счетом 6:4, 1:6, 5:7. Встреча состоялась на стадии 1/32 финала и завершилась за два часа и четыре минуты.

В предыдущем матче на «Ролан Гаррос» казахстанская теннисистка обыграла чемпионку Открытого чемпионата США 2017-го года, американку Слоан Стивенс.