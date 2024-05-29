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    05:59, 29 Май 2024 | GMT +6

    Юлия Путинцева разгромила теннисистку из США на старте «Ролан Гаррос»

    Юлия Путинцева
    Фото: Sports.kz

    Юлия Путинцева начала выступление на Открытом чемпионате Франции по теннису с сенсационного разгрома американки Слоан Стивенс (35-е место) — 6:1, 6:2, передает агентство Kazinform со ссылкой на Sports.kz.

    Во втором круге Путинцева встретится с бывшей второй ракеткой мира, испанкой Паулой Бадосой (139-е место). Бадоса стартовала на турнире с камбэка в матче против британки Кэти Бултер (28-е место) — 4:6, 7:5, 6:4.

    Добавим, что Путинцева и Бадоса встречались между собой три раза: на данный момент в этом противостоянии впереди теннисистка из Испании — 2-1.

    Теги:
    Спорт спортсмены Казахстана Франция Путинцева Юлия Теннис
    Аружан Сердалина
    Автор
    Аружан Сердалина
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