Юлия Путинцева разгромила теннисистку из США на старте «Ролан Гаррос»

Юлия Путинцева начала выступление на Открытом чемпионате Франции по теннису с сенсационного разгрома американки Слоан Стивенс (35-е место) — 6:1, 6:2, передает агентство Kazinform со ссылкой на Sports.kz.

Во втором круге Путинцева встретится с бывшей второй ракеткой мира, испанкой Паулой Бадосой (139-е место). Бадоса стартовала на турнире с камбэка в матче против британки Кэти Бултер (28-е место) — 4:6, 7:5, 6:4.

Добавим, что Путинцева и Бадоса встречались между собой три раза: на данный момент в этом противостоянии впереди теннисистка из Испании — 2-1.